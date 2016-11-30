Google представил таймлапс с изменениями на Земле за последние 30 лет

На видео попал промежуток времени с 1984 по 2016 год.

Google показал, как изменилась Земля за последние 30 лет

Компания Google представила тайлапс видео, которое помогает отследить, какие изменения произошли на Земле за последние 32 года. Как сообщается на сайте Google Earth , при составлении видео были использованы 32 мозаики из снимков, по одной на каждый год, прошедший с 1984 по 2016 год.

При составлении видео исследователи скомбинировали пять миллионов снимков, сделанных с помощью пяти различных спутников. Основной массив фотографий был сделан спутником Landsat, который совершает наблюдение за Землей с 1970-х годов. Для того, чтобы показать изменения климата в 2015 и 2016 годах, исследователи скомбинировали снимки с Landsat и спутника Sentinel-2A.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.