Google представил таймлапс с изменениями на Земле за последние 30 лет

На видео попал промежуток времени с 1984 по 2016 год.
При составлении видео исследователи скомбинировали пять миллионов снимков, сделанных с помощью пяти различных спутников. Основной массив фотографий был сделан спутником Landsat, который совершает наблюдение за Землей с 1970-х годов. Для того, чтобы показать изменения климата в 2015 и 2016 годах, исследователи скомбинировали снимки с Landsat и спутника Sentinel-2A.
Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.ZN.UA