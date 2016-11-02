Google предложил пользователям Android управлять смартфоном с помощью заклинаний

Использование заклинаний из "Гарри Поттера" позволяет включить и выключить фонарик на смартфоне.

Пользователи Android смогут управлять смартфоном с помощью магии Кинопоиск

Например, с помощью заклинаний "Люмос" и "Нокс", произнесенных после фразы "Ok, Google", пользователь может включить или выключить фонарик на смартфоне. Произнесение же заклинания "Силенцио" позволяет перевести устройство в беззвучный режим.

Google

Кроме того, "Карты Google" позволяют пройтись по улицам Нью-Йорка 1926 годов и посетить основные локации, в которых происходит действие спин-оффа "Гарри Поттера".

Google

В прошлом году в преддверии выхода фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" Google предложил своим пользователям выбрать темную или светлую сторону Силы. На специальной странице пользователи могли закрепить свой аккаунт в стане джедаев или ситхов. При этом со временем выбор можно было изменить.