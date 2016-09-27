Google посвятил дудл своему 18-летию

С 2012 года День рождения Google отмечается 27 сентября.

Google отмечает 18-летие Google

Компанияпредставила специальный дудл, посвященный своему 18 Дню рождения.

На данный момент День рождения поискового гиганта отмечается 27 сентября, но эта дата менялась с годами. Компания подписала свои учредительные документы 4 сентября 1998 года, но никогда не отмечала свой День рождения в этот день. Начиная с 2005 года, Google отмечал свой День рождения 8 сентября, 26 сентября и с 2012 года – 27 сентября.

"Когда День рождения Google? Я не уверен, что даже мы знаем это. Но, несмотря на то, что существуют разные представления о том, когда задувать свечки на торте, есть один занимательный факт: наш первый дудл был опубликован еще до того, как Google был основан (30 августа 1998 года)", заявил лидер группы разработчиков дудлов Райан Гермик.

Создателями Google являються два студента Стэнфордского университета: Сергей Брин и Ларри Пейдж. Название поисковика происходит от слова googol, которое обозначает цифру со ста нулями. Затем слово несколько трансформировалось и превратилось в Google.

Ранее Google приурочил дудл к 200-летию со дня рождения выдающегося математика Джорджа Буля.