Google посвятил дудл Дню Земли

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22 апреля во всем мире отмечается День Матери-Земли.

22 апреля во всем мире отмечается День Матери-Земли Google

Поисковый гигант Google представил дудл , посвященный Международному дню Матери-Земли, который отмечается 22 апреля.

Дудл рассказывает историю лисы, которой снится Земля, страдающая от загрязнения и последствий изменения климата. Испуганная событиями сна лиса начинает изменять свой образ жизни для того, чтобы заботиться о Земле. Она и ее несколько друзей принимают решение есть меньше мяса, использовать одну машину на всех и выключать из розетки устройства, которые в данный момент не используются.

Google

Google

Google

День Земли отмечается два раза в год: в марте (вблизи весеннего равноденствия) и 22 апреля. Акции, которые проводятся во время Дня Земли, направлены на то, чтобы побудить людей быть внимательнее к окружающей среде на планете.

Первая акция прошла в 1970 году в США, ее успех побудил организаторов сделать празднование регулярным.

Ранее Google презентовал дудл к 245-летию со дня рождения великого австрийского композитора Людвига ван Бетховена.