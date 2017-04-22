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Google посвятил дудл Дню Земли

22 апреля в 12:01

22 апреля во всем мире отмечается День Матери-Земли.

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22 апреля во всем мире отмечается День Матери-Земли
Google
Поисковый гигант Google представил дудл, посвященный Международному дню Матери-Земли, который отмечается 22 апреля.

Дудл рассказывает историю лисы, которой снится Земля, страдающая от загрязнения и последствий изменения климата. Испуганная событиями сна лиса начинает изменять свой образ жизни для того, чтобы заботиться о Земле. Она и ее несколько друзей принимают решение есть меньше мяса, использовать одну машину на всех и выключать из розетки устройства, которые в данный момент не используются.

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Google

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Google

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Google

День Земли отмечается два раза в год: в марте (вблизи весеннего равноденствия) и 22 апреля. Акции, которые проводятся во время Дня Земли, направлены на то, чтобы побудить людей быть внимательнее к окружающей среде на планете.

Первая акция прошла в 1970 году в США, ее успех побудил организаторов сделать празднование регулярным.

Ранее Google презентовал дудл к 245-летию со дня рождения великого австрийского композитора Людвига ван Бетховена.

По материалам: ZN.UA
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Тэги земля Google
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