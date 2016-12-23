Google планирует в следующем году выпустить две новые модели "умных" часов

Часы будут работать на базе операционной системы Android Wear 2.0.
По его словам, представленные модели будут работать на базе новой операционной системы для носимых устройств. Новые часы будут выпущены под брендом Google или Pixel, а не под брендом компании, которая будет заниматься их производством. Как рассказал Чанг, Google уже сотрудничает с производителем часов, но не назвал эту фирму, добавив, что она участвовала в выпуске "умных" часов и ранее.
Только после запуска новых устройств уже существующие носимые устройства Google получат обновление до Android 2.0 Wear. Новая платформа предложит ряд новых функций, в том числе приложения для автономной работы, которые не требуют подключения к смартфону.
В октябре этого года Google представил смартфоны Pixel и Pixel XL, ставшими первыми, выпущенными непосредственно Google.ZN.UA