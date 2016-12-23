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Google планирует в следующем году выпустить две новые модели "умных" часов

23 декабря в 12:32

Часы будут работать на базе операционной системы Android Wear 2.0.

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Google выпустит новые "умные" часы в 2017 году
The Verge
Компания Google выпустит две новые модели своих "умных" часов в первой четверти 2017 года, заявил менеджер по продукции Android Wear в Google Джефф Чанг, сообщает The Verge.

По его словам, представленные модели будут работать на базе новой операционной системы для носимых устройств. Новые часы будут выпущены под брендом Google или Pixel, а не под брендом компании, которая будет заниматься их производством. Как рассказал Чанг, Google уже сотрудничает с производителем часов, но не назвал эту фирму, добавив, что она участвовала в выпуске "умных" часов и ранее.

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Только после запуска новых устройств уже существующие носимые устройства Google получат обновление до Android 2.0 Wear. Новая платформа предложит ряд новых функций, в том числе приложения для автономной работы, которые не требуют подключения к смартфону.

В октябре этого года Google представил смартфоны Pixel и Pixel XL, ставшими первыми, выпущенными непосредственно Google.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Google устройство Android
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