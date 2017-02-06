Google обязали раскрывать информацию из писем на иностранных серверах

Компания обязана передавать информацию из ящиков по запросу ФБР.
Компания обязана передавать информацию и сообщения, которые хранятся в почтовых ящиках на иностранных серверах, по требованию ФБР. По мнению суда, в этом случае информацию можно рассматривать как часть внутреннего расследования.
Судья заявил о том, что, хотя данное решение можно считать вмешательством в частную жизнь, вмешательство происходит в момент раскрытия информации в США.
Представители Google заявили о том, что собираются оспорить данное решение. "Мы продолжим давать отпор чрезмерно широким ордерам", - сказали в Google.
Ранее Google призвал сотрудников, находящихся за пределами США, поскорей вернуться в страну из-за недавнего указа президента США, ограничивающего въезд иммигрантов. В компании считают, что ее сотрудники-мигранты из семи мусульманских стран могут не попасть обратно на работу. Из-за этого могут пострадать более 100 сотрудников корпорации.ZN.UA