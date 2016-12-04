Google нашел решение проблемы "лишней секунды"

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Добавление 61 секунды будет растянуто на 20 часов.

Google "растянет" лишнюю секунду на 20 часов Андрей Товстыженко, ZN.UA

Добавление "лишней секунды" приводит к появлению проблем в работе компьютеров и связанных с ними сервисов, поскольку машине необходимо будет показать необычное время 23:59:60. При этом разработчикам необходимо будет объяснить компьютеру, что такое добавление является необычным и должно произойти в разное время в разных частях света. Основную проблему високосная секунда представляет для компаний, поддерживающих протоколы сетевого времени (NTP) — например, Google, чей протокол используется для синхронизации часов на компьютерах и других электронных устройствах.

Теперь же специалисты Google предложили новый подход к добавлению "лишней секунды". Специалисты компании решили "размазать" эту секунду на 10 часов до и 10 часов после наступления нового года. Время на протяжении этих 20 часов будет идти на 0,0014% медленнее, чем обычно. В результате к 10 утра UTC 1 января разница во времени будет компенсирована.

После появления "атомных" часов ученые смогли измерить "правильную" длину года, продолжительность суток на Земле и многое другое. Оказалось, что вращение Земли постепенно замедляется. Это приводит к тому, что между так называемым универсальным координированным временем (UTC), и "реальным" астрономическим временем на планете (UT1) постепенно накапливается разница, что может сдвинуть начало времен года и некоторых важных дат календаря, завязанных на природные события.

В 1972 году было принято решение добавлять в сутки "високосные" секунды с промежутком времени от нескольких месяцев до нескольких лет. Такой день длится не ровно 24 часа, а 24 часа и одну секунду. На данный момент было добавлено 26 подобные секунды, включая "лишнюю секунду" 30 июня 2015 года. Это привело к тому, что разница между "атомным" и нормальным временем составляет 36 секунд. После добавления "лишней секунды" 31 декабря разница возрастет до 37 секунд.