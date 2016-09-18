Google начал тестировать функцию отложенной загрузки больших приложений через Wi-Fi

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Загрузка приложения начинается автоматически после того, как устройство подключится к сети Wi-Fi.

Google предлагает отложенную загрузку больших объемов данных 4pda.ru

Компания Google начала тестировать функцию отсроченной загрузки большого объема трафика при подключении к Wi-Fi, которая придет на смену предупреждениям о попытке скачать большое приложение через мобильную сеть.

Функция будет работать следующим образом: при попытке скачать приложение из Google Play через мобильную сеть, на экране будет появляться диалоговое окно с возможностью выбора способа скачивания - через существующее мобильное подключение или при подключении к сети Wi-Fi.

При выборе второго варианта загрузки скачивание начнется автоматически, когда устройство подключится к какой-либо сети Wi-Fi. На данный момент функция находится на стадии бета-тестирования.

Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.