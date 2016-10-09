Google Duo заменит Hangouts в списке предустановленных приложений на Android-устройствах

Изменения вступят в силу с 1 декабря.
С 1 декабря производители больше не будут обязаны предустанавливать Hangouts на свои устройства. На смену ему придет сервис видеозвонков Duo.
Как говорится в сообщении Google к производителям, "Google Duo заменит Hangouts в составе обязательного пакета GMS-приложений. Это изменение вступит в силу 1 декабря 2016 года".
Стоит отметить, что Google выбрал для внесения в список именно Duo, а не мессенджер Allo, с которым интегрирован новый цифровой помощник Google Assistant.
Мессенджер Allo был выпущен 21 сентября. По утверждению Google, в нем можно создавать групповые чаты и переписки в режиме инкогнито, где сообщения удаляются по истечению заданного пользователями времени.4pda.ru