Google Duo заменит Hangouts в списке предустановленных приложений на Android-устройствах

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Изменения вступят в силу с 1 декабря.

В список предустановленных приложений войдет Google Duo Коммерсантъ

Для того, чтобы получить сертификацию от Google Play, производители смартфонов должны выполнить ряд требований, в том числе, установить на устройства некоторые сервисы поискового гиганта. До недавнего времени в их число входило приложение Hangouts, но теперь Google меняет требования для производителей.

С 1 декабря производители больше не будут обязаны предустанавливать Hangouts на свои устройства. На смену ему придет сервис видеозвонков Duo.

Как говорится в сообщении Google к производителям, "Google Duo заменит Hangouts в составе обязательного пакета GMS-приложений. Это изменение вступит в силу 1 декабря 2016 года".

Стоит отметить, что Google выбрал для внесения в список именно Duo, а не мессенджер Allo, с которым интегрирован новый цифровой помощник Google Assistant.

Мессенджер Allo был выпущен 21 сентября. По утверждению Google, в нем можно создавать групповые чаты и переписки в режиме инкогнито, где сообщения удаляются по истечению заданного пользователями времени.