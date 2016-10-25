Голубой цвет листьев растений улучшает фотосинтез - ученые

Необычная расцветка помогает малазийской бегонии эффективней осуществлять фотосинтез.

Голубой цвет листьев бегонии позволяет ей лучше осуществлять фотосинтез

Ученые заявили о том, что малазийская бегония, листья которой отличаются необычным голубым оттенком, гораздо эффективней осуществляет фотосинтез именно благодаря своей окраске. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Research.

Begonia pavonina растет под густым пологом тропических лесов в Малайзии. Как и другие растения, она обладает листьями, внутри которых содержатся фотосинтезирующие элементы — хлоропласты. Эти органеллы и используют энергию от солнечного света для синтеза сахаров, которые могут быть использованы клетками растения. Хлоропласты, почти всегда окрашенные в разные оттенки зеленого цвета, содержат мембрану, которая защищает их внутренние части. Эти мембраны (тилакоиды) организованы в большие "стеки" и именно они и выполняют работу по улавливанию и поглощению квантов света. Но в отличие от большинства растений, B. Pavonina содержит иридопласты, структура которых, как оказалось, заметно отличается от классических аналогичных органелл.

Эти структуры приобрели форму фотонного кристалла — 3D-структуры, организованной таким образом, чтобы их содержимое было одного размера с определенными волнами света. Такая конфигурация позволяет хлоропластам не просто преобразовывать энергию света в энергию химических превращений, она также контролирует и повышает способности органелл по захвату этого самого света.

По мнению исследователей, бегония не единственное растение, которое производит подобные органеллы. Другие растения с листьями синего цвета могут делать то же самое.

Ранее сообщалось о том, что ученые смогли идентифицировать найденный древнейший ископаемый цветок. По их мнению, это Montsechia Vidalii, который рос на дне водоемов в Испании около 125 миллионов лет назад.