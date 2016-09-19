Голубей можно научить читать – ученые

Птицы способны различать слова и абракадабру.

Голуби могут запомнить значение 43 слов

Ученые из Новой Зеландии заявили о том, что голуби способны научиться читать и различать слова и бессмысленную абракадабру. Это делает голубей одними из немногих живых существ, способных читать, включая человека и обезьян, сообщает ScienceALERT

В ходе исследования ученые использовали группу из 18 голубей, из которых отобрали четырех наиболее смышленых. Ученые показывали голубям четырехбуквенные английские слова и набор из тех же четырех букв, которые образовывали бессмысленную абракадабру. Ученые показали птицам 50 слов, смешав их с бессмысленными сочетаниями букв.

Оказалось, что голуби могут в среднем запомнить значение 43 слов при условии, что каждую птицу тренируют на протяжении восьми месяцев. Более того, к концу эксперимента один из голубей смог запомнить значение 58 слов.

Птицы также оказались способны отличать уже знакомые слова от новых.

Ранее ученые установили, что, если лидер стаи голубей принимает неверное решение, вся стая может "отменить" его и двигаться в верном направлении, а сам вожак постепенно теряет свой авторитет.