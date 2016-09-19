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Голубей можно научить читать – ученые

19 сентября в 17:07

Птицы способны различать слова и абракадабру.

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Голуби могут запомнить значение 43 слов
Ученые из Новой Зеландии заявили о том, что голуби способны научиться читать и различать слова и бессмысленную абракадабру. Это делает голубей одними из немногих живых существ, способных читать, включая человека и обезьян, сообщает ScienceALERT!

В ходе исследования ученые использовали группу из 18 голубей, из которых отобрали четырех наиболее смышленых. Ученые показывали голубям четырехбуквенные английские слова и набор из тех же четырех букв, которые образовывали бессмысленную абракадабру. Ученые показали птицам 50 слов, смешав их с бессмысленными сочетаниями букв.

Оказалось, что голуби могут в среднем запомнить значение 43 слов при условии, что каждую птицу тренируют на протяжении восьми месяцев. Более того, к концу эксперимента один из голубей смог запомнить значение 58 слов.

Птицы также оказались способны отличать уже знакомые слова от новых.

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Ранее ученые установили, что, если лидер стаи голубей принимает неверное решение, вся стая может "отменить" его и двигаться в верном направлении, а сам вожак постепенно теряет свой авторитет. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые птицы голуби исследование
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