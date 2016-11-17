Генштаб ВСУ разрешил 3G в Запорожье

Жителям города мобильный интернет был доступен только в стандарте 2G.

3G теперь будет и в Запорожье

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрешил использование базовых станций 3G в Запорожье, сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) Вадим Гулько.

"Мы сделаем все возможное, чтобы уже завтра мобильные операторы смогли получить необходимые выводы и разрешения для развития своих сетей в Запорожье – городе вольного казачества" – заявил глава УГЦР.

Для запуска 3G-услуг в областном центре требовалось специальное разрешение Генштаба ВСУ, который пользовался радиочастотами в своих целях. Из-за задержки с выдачей разрешения Запорожье был одним из последних областных центров, где не действовала 3G-связь.

В феврале 2015 года три основных мобильных оператора Украины ("Астелит" (ТМ life), "МТС" и "Киевстар" купили лицензии на связь третьего поколения (3G), заплатив в сумме 8,8 млрд грн.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) создала рабочую группу по внедрению системы мобильной связи четвертого поколения (4G).