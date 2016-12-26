Генетики из Чили исследовали древнейшие мумии на Земле

Мумии были изготовлены индейцами чинчорро.

Индейцы чинчорро начали изготавливать мумии около семи тысяч лет назад

Генетики из Национального музея естественной истории Чили расшифровали ДНК самых древних муми й в мире, которые были изготовлены индейцами чинчорро, сообщает Phys.org

Мумии были изготовлены более семи тысяч лет назад, то есть они на две тысячи лет старше египетских. Индейцы чинчорро стали первыми, кто мумифицировал усопших. Теперь же исследователи с помощью новейших технологий проанализировали мумии 15 детей и младенцев, которые были изготовлены чинчорро.

Исследователи установили, что индейцы обладали сведениями об анатомии человека и использовали их при изготовлении мумий. В ходе этого процесса у усопшего извлекались внутренние органы, мозг и кожа, а затем тело покрывалось натуральной глиной. При этом, по утверждению ученых, мумификацией занималась семья мумифицируемого.

Кроме того, исследователи обнаружили также мумию без костей внутри. По мнению ученых, эта мумия является моделью человека, которого не удалось мумифицировать.

С 1903 года исследователи обнаружили 180 мумий чинчорро, которые были погребены под открытым небом, недалеко от пляжа. Индейцы не строили пирамиды или гробницы.

Ранее ученые установили, что погребальная маска Тутанхамона изначально была сделана для Нефертити. Открытия были сделаны во время работ по восстановлению маски Тутанхамона: в результате несчастного случая у нее отпала бородка, которую пришлось экстренно приклеивать на место.