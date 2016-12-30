Физики нашли новое объяснение загадочному мерцанию "звезды инопланетян"

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Изменения в яркости звезды Табби могут быть связаны с магнитными "лавинами".

Мерцание "звезды инопланетян" может быть связано с магнитными "лавинами" NASA

Американские физики предложили новое объяснение загадочному мерцанию звезды KIC 8462852 , перепады в яркости которой некоторые исследователи связывали с наличием вокруг нее сферы Дайсона, построенной инопланетной цивилизацией. По мнению ученых, мерцание звезды может быть связано с магнитными "лавинами", которые возникают в недрах светила и меняют его яркость. Выводы ученых были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Исследователи обратили внимание а схожесть колебаний светимости звезды с намагничиванием разных материалов, имеющих магнитные свойства. При попадании в магнитное поле в них происходит магнитная "лавина", которая заставляет множество атомов или электронов менять направление намагниченности в одну конкретную сторону.

По мнению ученых, нечто подобное может происходить и недрах звезд. Наблюдения за другими звездами показали, что из-за усиления магнитного поля на поверхности светила нарушается "круговорот" плазмы в ее недрах. Это ослабляет яркость звезды: здесь можно провести аналогию с возникновением пятен на Солнце.

Вместе с тем, сами ученые признают, что их версия не может ответить на все вопросы, связанные со звездой Табби.

В октябре 2015 года астрономы из Йельского университета заявили о том, что светимость звезды два раза снижалась на четверть за последние семь лет. По мнению исследователей, это могло указывать на существование вокруг звезды сферы Дайсона, созданной цивилизацией инопланетян. До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но последующие наблюдения показали, что за последние 100 лет ее яркость упала на 0,16 звездных величины, что поставило под сомнение эту теорию.

Позже ученые изучили изменение яркости звезды с декабря 2009 года, когда был запущен телескоп "Кеплер", по май 2013 года. Расчеты исследователей показали, что яркость "звезды инопланетян" падала со скоростью в 0,3% в год, и за первые тысячу дней работы "Кеплера" она упала на 0,9%. Затем она падала еще быстрее, и буквально через полгода после этого она упала на 2%. Затем скорость ее снижения снизилась, и на текущий момент она упала на 3%.

Ученые также замерили колебания яркости других звезд, что подтвердило предположение о том, что KIC 8462852 является уникальным светилом, чье поведение нельзя объяснить с помощью существующих моделей.