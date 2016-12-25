Firefox может прекратить поддержку Windows XP и Vista в 2017 году

Разработчики продолжат выпускать совместимые версии браузера до сентября 2017 года.
"Firefox остается одним из немногочисленных браузеров, которые продолжают поддерживать Windows XP и Vista, и мы планируем выпускать патчи безопасности по меньшей мере до сентября 2017 года. Пользователям не придется совершать дополнительные действия для получения обновлений. В середине 2017 года мы узнаем, сколько пользователей хранят верность Windows XP и Vista, после чего сообщим финальную дату окончания поддержки этих систем", говорится в сообщении.
Из этого сообщения можно сделать вывод, что если число пользователей данных операционных систем достигнет определенной отметки, разработчики могут принять решение о дальнейшей их поддержке.
13 января стало известно о том, что Microsoft приняла решение прекратить поддержку операционной системы Windows 8, финальная версия которой была выпущена в 2012 году. Это означает, что компания-разработчик больше не будет выпускать обновления: как рядовых апдейтов с исправлением недочетов, так и необходимых для повышения безопасности системы.
Также с 12 января Microsoft будет поддерживать только последнюю версию Internet Explorer. Кроме того, компьютеры на Windows 7 и 8.1 исчезнут из продажи в октябре 2016 года. После 31 октября в продаже останутся только ПК на Windows 10.4pda.ru