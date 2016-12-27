Финляндия названа самой "смартфонозависимой" страной

Второе место из 32 стран Азии и Европы заняла Южная Корея.

Финляндия - самая "смартфонозависимая" страна Geeky Gadgets

Финляндия стала самой "смартфонозависимой" страной мира по версии шведского оператора связи Тefficient, сообщает портал Phys.org

При этом финны в первой половине 2016 года пользовались смартфонами в два раза чаще, чем жители Южной Кореи, которые заняли второе место среди представителей 32 стран Азии и Европы.

Подобная ситуация очень беспокоит департамент здравоохранения Хельсинки, который даже выпустил специальный ролик, посвященный борьбе с зависимостью от смартфонов. В видеоролике, который многим не понравился, черный ворон уносит маленькую девочку с пляжа, пока ее мать сидит уткнувшись в смартфон. Слоган кампании гласит "Халатность – современное насилие".

По утверждению департамента, ролик призван привлечь внимание к тому, что некоторые матери проводят больше времени уткнувшись в смартфон, чем играя со своими детьми.

По мнению представителей самого крупного оператора Финляндии Elisa, финские родители идут по стопам своих детей-подростков, перенимая их привычку со смартфона пролистывать новости в социальных сетях или смотреть видео. При населении в 5,5 млн человек количество подключенных тарифных планов в стране составляет 10,9 млн – около двух на человека.

Ранее ученые сообщали о двух случаях "смартфоновой слепоты", от которой страдали две жительницы Великобритании после использования смартфона в темноте.