Финальный эпизод четвертого сезона "Шерлока" установил антирекорд по количеству просмотров

Эпизод "Последнее дело" посмотрели 5,9 миллионов зрителей.
Вместе с тем, как отмечают представители канала, количество просмотров будет существенно выше после учета зрителей, которые посмотрели эпизод с помощью других сервисов.
Кроме того, ВВС отмечает, что на данный момент занимается расследованием того, каким образом версия финального эпизода в озвучке российского Первого канала утекла в сеть за несколько часов до премьеры.
Ранее создатели сериала Марк Гэттис и Стивен Моффат намекнули на возвращение Шерлока и Ватсона в пятом сезоне шоу.ZN.UA