Финальный эпизод четвертого сезона "Шерлока" установил антирекорд по количеству просмотров

Эпизод "Последнее дело" посмотрели 5,9 миллионов зрителей.

Последний эпизод "Шерлока" посмотрели 5,9 миллионов человек Entertainment Weekly

Финальный эпизод четвертого сезона сериала "Шерлок" показал самый низкий рейтинг за всю историю показа сериала. Как сообщает ВВС , эпизод "Последнее дело" посмотрели 5,9 миллионов зрителей, тогда как первый эпизод посмотрели 8,1 миллиона зрителей.

Вместе с тем, как отмечают представители канала, количество просмотров будет существенно выше после учета зрителей, которые посмотрели эпизод с помощью других сервисов.

Кроме того, ВВС отмечает, что на данный момент занимается расследованием того, каким образом версия финального эпизода в озвучке российского Первого канала утекла в сеть за несколько часов до премьеры.

Ранее создатели сериала Марк Гэттис и Стивен Моффат намекнули на возвращение Шерлока и Ватсона в пятом сезоне шоу.