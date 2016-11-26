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Фиделя Кастро похоронят 4 декабря

26 ноября в 20:24

На Кубе объявлен девятидневный траур

Фидель Кастро
Кастро похоронят после 9-дневного траура
Умершего лидера кубинской революции Фиделя Кастро похоронят 4 декабря, после завершения объявленного в стране 9-дневного траура.

Об этом официально заявил глава Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, брат умершего, сообщает АFP.

Ранее это же агентство заявило, что тело Фиделя Кастро предадут кремации.

В связи с смертью Кастро соболезнования вразили главы многих государств мира.

Соболезнование выразил и президент Украины Петр Порошенко, который сказал, что украинский народ не забудет инициативу Кастро по лечению на Кубе детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

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Напомним, что Фидель Кастро умер вечером в пятницу, 25 ноября. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кастро Куба умер государство соболезнования похороны Порошенко
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