Умершего лидера кубинской революции Фиделя Кастро похоронят 4 декабря, после завершения объявленного в стране 9-дневного траура.

Об этом официально заявил глава Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, брат умершего, сообщает АFP.

#BREAKING Cuba decrees nine days of mourning for Fidel Castro: official