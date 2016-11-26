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На Кубе объявлен девятидневный траур

Кастро похоронят после 9-дневного траура

Умершего лидера кубинской революции Фиделя Кастро похоронят 4 декабря, после завершения объявленного в стране 9-дневного траура.

Об этом официально заявил глава Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, брат умершего, сообщает АFP.

#BREAKING Cuba decrees nine days of mourning for Fidel Castro: official — AFP news agency (@AFP) 26 листопада 2016 р.

#BREAKING Fidel Castro's funeral set for December 4: government — AFP news agency (@AFP) 26 листопада 2016 р.

Ранее это же агентство заявило, что тело Фиделя Кастро предадут кремации.

В связи с смертью Кастро соболезнования вразили главы многих государств мира.

Соболезнование выразил и президент Украины Петр Порошенко, который сказал, что украинский народ не забудет инициативу Кастро по лечению на Кубе детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Ми завжди згадуватимемо ініціативу Фіделя Кастро, який пройнявся болем Чорнобиля й допоміг повернути до життя тисячі маленьких українців — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2016 г.

Напомним, что Фидель Кастро умер вечером в пятницу, 25 ноября.