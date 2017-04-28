Facebook заявила, что стала полем борьбы пропагандистов

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Социальная сеть утверждает, что правительства стран и организации ведут в Facebook пропаганду.

Facebook объявила борьбу пропаганде и манипуляциям Pixabay

Социальная сеть Facebook признала, что стала "полем боя" для правительств, которые пытаются манипулировать общественным мнением в других странах, и намерена внедрить новые способы борьбы с подобными "информационными операциями", сообщает The Guardian.

Служба безопасности Facebook подготовила документ, в котором говорится, что правительства и другие организации финансируют кампании, направленные на распространение пропагандистской информации и лжи для достижения геополитических целей. Подобные кампании выходят далеко за рамки создания фейковых новостей и включают в себя целевой сбор данный и создание фиктивных профилей пользователей, которые используются для продвижения конкретной точки зрения и распространения недоверия к политическим институтам.

Социальная сеть заявила, что вынуждена расширить свой "фокус безопасности", обратив внимание на "более тонкие и утонченные формы злоупотребления, включая попытки манипулирования общественным дискурсом и обман людей".

Ранее стало известно, что в немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с фейками. В сентябре этого года в Германии пройдут выборы, немецкие политики выражают опасения, что перед голосованием в социальной сети появится большое количество недостоверной информации.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями.