Facebook заявила, что стала полем борьбы пропагандистов

Социальная сеть утверждает, что правительства стран и организации ведут в Facebook пропаганду.
Служба безопасности Facebook подготовила документ, в котором говорится, что правительства и другие организации финансируют кампании, направленные на распространение пропагандистской информации и лжи для достижения геополитических целей. Подобные кампании выходят далеко за рамки создания фейковых новостей и включают в себя целевой сбор данный и создание фиктивных профилей пользователей, которые используются для продвижения конкретной точки зрения и распространения недоверия к политическим институтам.
Социальная сеть заявила, что вынуждена расширить свой "фокус безопасности", обратив внимание на "более тонкие и утонченные формы злоупотребления, включая попытки манипулирования общественным дискурсом и обман людей".
Ранее стало известно, что в немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с фейками. В сентябре этого года в Германии пройдут выборы, немецкие политики выражают опасения, что перед голосованием в социальной сети появится большое количество недостоверной информации.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями.ZN.UA