Facebook запустил собственную игровую платформу для ПК

Приложение доступно для пользователей Windows 7 и более поздних версий.

Facebook запустил игровую платформу Gameroom

Социальная сеть Facebook официально представила свою игровую платформу для пользователей ПК. Приложение Gameroom доступно для пользователей операционной системы Windows 7 и более поздних версий, сообщает Techcrunch

Запуск собственной игровой платформы Facebook анонсировал еще в июне, теперь же Gameroom стала доступна пользователям. Пока в Gameroom доступны портированные мобильные игры, браузерные приложения и проекты, разработанные командой сетевого клиента. Игры не должны занимать более 200 Мб, но в перспективе платформа должна конкурировать с игровым онлайн-сервисом Steam.

Для запуска платформы на компьютере необходимо установить специальное приложение, доступное на официальной странице проекта.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.