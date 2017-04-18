Facebook упростит подачу жалоб на видео после трансляции убийства в Кливленде

Социальная сеть заблокировала профиль подозреваемого спустя 23 минуты после первого сообщения об убийстве.

Facebook ускорит процесс обработки жалоб на видео Pixabay

Социальная сеть Facebook после трансляции убийства мужчины в Кливленде решила упростить процесс подачи жалоб на видео в социальной сети и ускорить процесс обработки подобных жалоб. Об этом заявил ​вице-президент Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски, сообщает Reuters.

"Мы заблокировали аккаунт подозреваемого спустя 23 минуты после сообщения о видео с убийством, но мы знаем, что мы могли бы действовать быстрее", - заявил Ософски.

Подозреваемый опубликовал три видео. На первом он заявил о том, что планирует совершить убийство, но об этом видео никто не сообщил, заявляет Facebook. Позже он опубликовал видео со стрельбой, а затем и третье видео, на котором признался в убийстве в прямом эфире. Первые сообщения о последнем видео поступили в службу поддержки социальной сети спустя пять минут после завершения прямой трансляции.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.