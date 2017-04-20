Facebook разрабатывает технологию для набора текста силой мысли

Система позволит управлять электронными устройствами с помощью сигналов мозга.

Система позволит печатать 100 слов в минуту только силой мысли

На конференции F8 компания Facebook рассказала о том, что она наняла команду из 60 специалистов, получившую название Building 8, которая занимается разработкой нейрокомпьютерного интерфейса – системы, которая позволит управлять электронными устройствами сигналами мозга, сообщает TechCrunch.

Разработчики планируют использовать технологии оптического сканирования: с ее помощью они смогут сканировать мозг с частотой в сотню раз в секунду, чтобы расшифровывать речь в сознании человека и переводить ее в текст.

Как заявила глава команды разработчиков Регина Дугань, их цель – позволить людям печатать со скоростью 100 слов в минуту, то есть в пять раз быстрее, чем на смартфоне, только силой мысли.

Кроме того, Building 8 работает над технологией, благодаря которой люди смогут "слышать" звуки кожей. Команда разрабатывает устройство, которое позволит коже имитировать работу ушной раковины. С его помощью люди с нарушением слуха смогут воспринимать звуки.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.