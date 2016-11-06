Facebook превратит Messenger в игровую платформу - СМИ

Пользователи мессенджера смогут в режиме реального времени соревноваться друг с другом.
Подробности о новой инициативе не разглашаются, но известно, что компания настаивает на асинхронных играх, в которых пользователи в режиме реального времени смогут соревноваться друг с другом.
Стоит отметить, что игры в мессенджере будут максимально простыми.
Ранее Facebook представил свою игровую платформу для пользователей ПК. Приложение Gameroom доступно для пользователей операционной системы Windows 7 и более поздних версий.4pda.ru