Facebook превратит Messenger в игровую платформу - СМИ

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Пользователи мессенджера смогут в режиме реального времени соревноваться друг с другом.

Facebook Messenger превратиться в игровую платформу androidcentral.com

Компания Facebook в конце этого месяца выпустит набор инструментов Instant Games, с помощью которого сторонние разработчики смогут создавать собственные игры для Messenger , сообщает The Information.

Подробности о новой инициативе не разглашаются, но известно, что компания настаивает на асинхронных играх, в которых пользователи в режиме реального времени смогут соревноваться друг с другом.

Стоит отметить, что игры в мессенджере будут максимально простыми.

Ранее Facebook представил свою игровую платформу для пользователей ПК. Приложение Gameroom доступно для пользователей операционной системы Windows 7 и более поздних версий.