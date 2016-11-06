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Facebook превратит Messenger в игровую платформу - СМИ

6 ноября в 15:45

Пользователи мессенджера смогут в режиме реального времени соревноваться друг с другом.

Facebook messenger
Facebook Messenger превратиться в игровую платформу
androidcentral.com
Компания Facebook в конце этого месяца выпустит набор инструментов Instant Games, с помощью которого сторонние разработчики смогут создавать собственные игры для Messenger, сообщает The Information.

Подробности о новой инициативе не разглашаются, но известно, что компания настаивает на асинхронных играх, в которых пользователи в режиме реального времени смогут соревноваться друг с другом.

Стоит отметить, что игры в мессенджере будут максимально простыми.

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Ранее Facebook представил свою игровую платформу для пользователей ПК. Приложение Gameroom доступно для пользователей операционной системы Windows 7 и более поздних версий.

По материалам: 4pda.ru
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