Facebook представила новые устройства для съемки 360-градусных видео

Одно из устройств оснащено 24 камерами.

Устройства позволяют снимать 360-градусные видео

Компания Facebook на конференции F8 представила новые устройства Surround 360, предназначенные для съемки 360-градусных видео, сообщает TechCrunch.

Устройство х24 оснащено 24 камерами, а его "младший брат", х6 – шестью. Обе версии поддерживают технологию шести степеней свободы (6DoF). С ее помощью при просмотре видео пользователь может наклоняться в разные стороны без потери качества картинки.

Кроме того, представленные устройства позволяют снимать видео, которые впоследствии поддаются обработке в стороннем редакторе.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.