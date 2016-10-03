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Facebook построит дата-центр в Дании

3 октября в 12:39

Центр поможет компании хранить и обрабатывать фото и видео.

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Facebook построит третий дата-центр за пределами США
Pixabay
Facebook планирует построить третий центр обработки данных за пределами США. Как сообщает Reuters, новый дата-центр разместится в Дании, в городе Оденсе, в котором родился писатель Ганс Христиан Андересен.

Новый центр обработки данным поможет Facebook хранить и обрабатывать фото и видео, количество которых все время растет. Общая площадь центра составит 184 тысячи квадратных километров, он обеспечит 1,2 тысячи рабочих мест.

Как отмечает издание, Facebook открыл похожий центр в Швеции в 2013 году и на данный момент занимается строительством дата-центра в Ирландии.

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Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Facebook Дания технологии
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