Facebook построит дата-центр в Дании

Центр поможет компании хранить и обрабатывать фото и видео.

Facebook построит третий дата-центр за пределами США Pixabay

Facebook планирует построить третий центр обработки данных за пределами США. Как сообщает Reuters , новый дата-центр разместится в Дании, в городе Оденсе, в котором родился писатель Ганс Христиан Андересен.

Новый центр обработки данным поможет Facebook хранить и обрабатывать фото и видео, количество которых все время растет. Общая площадь центра составит 184 тысячи квадратных километров, он обеспечит 1,2 тысячи рабочих мест.

Как отмечает издание, Facebook открыл похожий центр в Швеции в 2013 году и на данный момент занимается строительством дата-центра в Ирландии.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.