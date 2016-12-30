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Facebook купила разработчика технологии по отслеживанию взгляда

30 декабря в 13:42

Технология будет использоваться в шлемах виртуальной реальности.

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В шлемах виртуальной реальности будет использоваться система отслеживания взгляда
Компания Facebook купила стартап The Eye Tribe, который занимается разработкой технологии отслеживания взгляда. Как сообщает Techcrunch, вероятнее всего, технология будет использоваться в шлемах виртуальной реальности.

Стратрап разработал прибор с технологией отслеживания взгляда для компьютеров стоимостью 99 долларов и программное обеспечение для смартфонов. Кроме того, The Eye Tribe разработал технологию сохранения вычислительной мощности для устройств виртуальной реальности, которая позволяет транслировать VR-изображение высокого качества только там, куда смотрит пользователь.

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Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.

По материалам: ZN.UA
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