Facebook купила разработчика технологии по отслеживанию взгляда

Технология будет использоваться в шлемах виртуальной реальности.
Стратрап разработал прибор с технологией отслеживания взгляда для компьютеров стоимостью 99 долларов и программное обеспечение для смартфонов. Кроме того, The Eye Tribe разработал технологию сохранения вычислительной мощности для устройств виртуальной реальности, которая позволяет транслировать VR-изображение высокого качества только там, куда смотрит пользователь.
Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.ZN.UA