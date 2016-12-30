Facebook купила разработчика технологии по отслеживанию взгляда

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Технология будет использоваться в шлемах виртуальной реальности.

В шлемах виртуальной реальности будет использоваться система отслеживания взгляда

Компания Facebook купила стартап The Eye Tribe, который занимается разработкой технологии отслеживания взгляда. Как сообщает Techcrunch , вероятнее всего, технология будет использоваться в шлемах виртуальной реальности.

Стратрап разработал прибор с технологией отслеживания взгляда для компьютеров стоимостью 99 долларов и программное обеспечение для смартфонов. Кроме того, The Eye Tribe разработал технологию сохранения вычислительной мощности для устройств виртуальной реальности, которая позволяет транслировать VR-изображение высокого качества только там, куда смотрит пользователь.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.