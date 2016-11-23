Facebook будет цензурировать ленту новостей для возвращения на рынок Китая – СМИ

Некоторые сообщения не будут отображаться в ленте новостей пользователей, находящихся на заданной территории.
По утверждению источников издания, социальная сеть разрабатывает программное обеспечение, которое позволит блокировать определенные сообщения в ленте новостей пользователей, которые находятся на заданной территории. Само сообщение удаляться не будет, оно просто не будет отображаться в ленте пользователей в Китае.
Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.ZN.UA