Facebook будет цензурировать ленту новостей для возвращения на рынок Китая – СМИ

Некоторые сообщения не будут отображаться в ленте новостей пользователей, находящихся на заданной территории.

Facebook создает инструмент для цензурирования ленты новостей Pixabay

Социальная сеть Facebook разрабатывает инструмент, который позволит ей цензурировать ленту новостей пользователей. Использование подобного инструмента позволит социальной сети вернуться на рынок Китая, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По утверждению источников издания, социальная сеть разрабатывает программное обеспечение, которое позволит блокировать определенные сообщения в ленте новостей пользователей, которые находятся на заданной территории. Само сообщение удаляться не будет, оно просто не будет отображаться в ленте пользователей в Китае.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.