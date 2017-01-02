Ex.ua возобновил работу под другим доменным именем

Все владельцы почтовых ящиков Ex.ua получат дополнительное расширение на домене Fex.net с тем же логином и паролем доступа.

Ex.ua возобновил работу под доменным именем Fex.net segodnya.ua

Файлообменник Ex.ua возобновил свою работу под другим доменным именем - Fex.net (File EXchange Network), сообщили на стартовой странице портала.

"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов относительно того, где теперь можно будет сохранять файлы. За время существования сервиса ЕХ-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины. На нем хранились личные архивы, профессиональные наработки и персональные сборники файлов", - говорится в сообщении.

Все владельцы почтовых ящиков Ex.ua получат дополнительное расширение на домене Fex.net с тем же логином и паролем доступа.

Напомним, что 1 декабря украинский сервис обмена информацией Ex.ua выставил на продажу свой домен за 1 млн долларов, вырученные средства будут потрачены на детские операции. Также файлообменник заявил о продлении доступа к хранимых пользователями файлов и почты на домене Ex.ua до 31 декабря 2016 года.