Европарламент может предоставить роботам права "электронной личности"

Депутаты обеспокоены интеллектуальным превосходством машин.

Роботам могут дать права личности

Европейский парламент намерен рассмотреть подготовленный свод правил, регламентирующий общение людей с искусственным интеллектом и роботами

Согласно отчету Европарламента, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов. Поэтому необходимо определиться, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности", сообщает русская служба Би-би-си.

Авторы отчета предлагают обязать разработчиков роботов гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции.

Пользователи роботов также должны быть избавлены от риска или страха получить физические или психологические травмы, отмечается в отчете. Документ прогнозирует, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий.

"Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может серьезно усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями. Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида", - отмечается в документе.

Если депутаты Европарламента проголосуют за этот законопроект, он будет направлен парламентам стран-членов ЕС для дальнейшего обсуждения и поправок. Только после этого он может обрести силу закона Евросоюза.