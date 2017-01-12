Европарламент может предоставить роботам права "электронной личности"

Депутаты обеспокоены интеллектуальным превосходством машин.
Согласно отчету Европарламента, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов. Поэтому необходимо определиться, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности", сообщает русская служба Би-би-си.
Авторы отчета предлагают обязать разработчиков роботов гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции.
Пользователи роботов также должны быть избавлены от риска или страха получить физические или психологические травмы, отмечается в отчете. Документ прогнозирует, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий.
"Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может серьезно усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями. Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида", - отмечается в документе.
Если депутаты Европарламента проголосуют за этот законопроект, он будет направлен парламентам стран-членов ЕС для дальнейшего обсуждения и поправок. Только после этого он может обрести силу закона Евросоюза.Русская служба Би-би-си