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Европарламент может предоставить роботам права "электронной личности"

12 января в 23:51

Депутаты обеспокоены интеллектуальным превосходством машин. 

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Роботам могут дать права личности
Европейский парламент намерен рассмотреть подготовленный свод правил, регламентирующий общение людей с искусственным интеллектом и роботами.

Согласно отчету Европарламента, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов. Поэтому необходимо определиться, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности", сообщает русская служба Би-би-си

Авторы отчета предлагают обязать разработчиков роботов гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции. 

Пользователи роботов также должны быть избавлены от риска или страха получить физические или психологические травмы, отмечается в отчете. Документ прогнозирует, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий. 

"Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может серьезно усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями. Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида", - отмечается в документе. 

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Если депутаты Европарламента проголосуют за этот законопроект, он будет направлен парламентам стран-членов ЕС для дальнейшего обсуждения и поправок. Только после этого он может обрести силу закона Евросоюза.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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