ESA показало на видео рождение огромного айсберга в Антарктиде

Длина трещины в леднике Ларсена достигает 175 километров.

На данный момент длина трещины составляет 175 километров NASA

Европейское космическое агентство (ESA) представило интерферограмму роста трещины в леднике Ларсена C, полученную с помощью радарных данных Sentinel-1. Видео было опубликовано на канале агентства на YouTube.

Как отмечают исследователи, радарные данные позволяют им следить за ростом трещины, поскольку она не всегда заметна на спутниковых снимках. На данный момент длина трещины составляет 175 километров, и она продолжает расти. После того, как от ледника отколется льдина, она станет одним из крупнейших айсбергов, когда-либо описанных.

Точный момент, когда льдина отделится от ледника, определить невозможно.

В ноябре 2015 года в Гренландии раскололся ледник, таяние которого способно повысить уровень мирового океана на 50 сантиметров. В других регионах Гренландии также наблюдаются масштабные таяния ледников. Если в Гренландии растает весь лед, это приведет к повышению уровня мирового океана на шесть метров.

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