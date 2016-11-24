ESA назвало предварительную причину крушения "Скиапарелли"

Проблемы возникли с прибором, который измерял скорость вращения зонда.

Навигационная система "Скиапарелли" неверно определила высоту

Европейское космическое агентство (ESA) представило предварительные результаты расследования, призванного выявить причины крушения зонда "Скиапарелли" . По словам ученых, зонд разбился о поверхность Марса из-за того, что его навигационная система неверно определила высоту – "Скиапарелли" предполагал, что находится ниже уровня поверхности, сообщается на сайте агентства

Исследователи провели компьютерное моделирование, которое показало, что причиной падения зонда стали перебои в работе прибора, который измерял скорость вращения "Скиапарелли". Максимальные данные передавались всего секунду, но этого оказалось достаточно для сбоя системы. При этом Допплеровский радар, который измерял высоту зонда, все время работал корректно.

Неверный расчет привел к тому, что аппарат сбросил парашют и задний тепловой щит, затем ненадолго включил тормозные двигатели и упал с высоты 3,7 километра.

19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты.

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.