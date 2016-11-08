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ЕС создает венчурный фонд на 400 млн евро для поддержки европейских стартапов

8 ноября в 18:15

Венчурный фонд будет стимулировать молодые компании развивать бизнес в Европе. 

Евросоюз Европейский союз ЕС
ЕС выделит 400 млн евро для поддержки стартапов
Facebook/European Union in Ukraine

Европейский Союз выделит 400 млн. евро для создания венчурного фонда по поддержке европейских стартапов.

ЕС профинансирует 25% фонда, остальную сумму выделят частные инвесторы. Таким образом, общий размер фонда составит 1,6 млрд евро, передает Reuters

"В Европе нет проблем с созданием новых компаний, есть проблема финансирования их роста на начальном этапе. В результате, их покупают венчурные фонды из других частей мира, - заявил на всемирном Веб Саммите в Лиссабоне еврокомиссар по исследованиям, науке и инновациям Карлос Моэдас.   

По его словам, венчурный фонд позволит компаниям не только начинать свою деятельность в Европе, но и бурно развивать свой бизнес, не покидая континента. 

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Как сообщалось, более 20 украинских компаний попали в топ самых динамичных бизнесов Европы американского журнала The Inc. Интересно, что в прошлом году ни одной компании из Украины в этом списке не было.

По материалам: Reuters
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Тэги Европа Фонда евро поддержка бизнес проблема стартап фонд саммит Наука
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