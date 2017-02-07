Электронные сигареты оказались безопаснее обычных

В организме вейперов обнаружено меньше канцерогенных веществ.

Электронные сигареты наносят меньше вреда здоровью guardianlv.com

Ученые заявили о том, что в организме людей, которые курят электронные сигареты, обнаружено меньше токсичных и канцерогенных веществ, чем в организме тех, кто предпочитает обычные сигареты. Выводы ученых были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В ходе исследования ученые сравнили анализы курильщиков, которые в течение полугода выкуривали не менее пяти сигарет в день, тех, кто не менее полугода назад перешел на курение электронных сигарет, а также тех, кто проходит никотинозаместительную терапию.

В результате оказалось, что в организме всех добровольцев содержится одинаковое количество биомаркеров никотина. Вместе с тем, в организме вейперов и тех, кто проходил терапию, концентрация метаболитов табакоспецифичных N-нитрозаминов и летучих органических веществ была меньше, чем у всех остальных групп участников. Самой же низкой она была у тех, кто отдает предпочтение электронным сигаретам.

Таким образом, исследователи заключили, что испарители наносят меньше вреда, чем обычные сигареты. В то же время ученые отмечают, что количество участников было небольшим, поэтому им не удалось изучить, как связаны конкретные виды терапии или жидкостей для электронных сигарет (например, ароматизированных) с содержанием токсичных и канцерогенных веществ. В будущем авторы работы планируют повторить эксперимент с большим количеством добровольцев и биомаркеров.

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