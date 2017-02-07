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Электронные сигареты оказались безопаснее обычных

7 февраля в 14:49

В организме вейперов обнаружено меньше канцерогенных веществ.

электронные сигареты
Электронные сигареты наносят меньше вреда здоровью
guardianlv.com
Ученые заявили о том, что в организме людей, которые курят электронные сигареты, обнаружено меньше токсичных и канцерогенных веществ, чем в организме тех, кто предпочитает обычные сигареты. Выводы ученых были опубликованы в журнале  Annals of Internal Medicine.

В ходе исследования ученые сравнили анализы курильщиков, которые в течение полугода выкуривали не менее пяти сигарет в день, тех, кто не менее полугода назад перешел на курение электронных сигарет, а также тех, кто проходит никотинозаместительную терапию.

В результате оказалось, что в организме всех добровольцев содержится одинаковое количество биомаркеров никотина. Вместе с тем, в организме вейперов и тех, кто проходил терапию, концентрация метаболитов табакоспецифичных N-нитрозаминов и летучих органических веществ была меньше, чем у всех остальных групп участников. Самой же низкой она была у тех, кто отдает предпочтение электронным сигаретам.

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Таким образом, исследователи заключили, что испарители наносят меньше вреда, чем обычные сигареты. В то же время ученые отмечают, что количество участников было небольшим, поэтому им не удалось изучить, как связаны конкретные виды терапии или жидкостей для электронных сигарет (например, ароматизированных) с содержанием токсичных и канцерогенных веществ. В будущем авторы работы планируют повторить эксперимент с большим количеством добровольцев и биомаркеров.

Ранее ученые нашли доказательства непосредственной зависимости между употреблением алкоголя и развитием рака. Алкоголь может стать причиной развития, по меньшей мере, семи видов рака, а не только рака печени, как считалось ранее.

По материалам: N+1
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Тэги сигареты ученые
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