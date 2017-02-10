Эксперты предложили возможный вариант послания инопланетным цивилизациям

Наилучшим из возможных вариантов станет отправка изображений.

Ученые предлагают общаться с инопланетянами с помощью изображений Кинопоиск

После старта проекта Breakthrough в научной среде начались дискуссии относительно того, каким должно быть послание инопланетянам. Такое мнение высказал директор программы Пит Ворден, бывший руководитель исследовательского центра Эймса NASA.

По его словам в консультативной группе ученых идут споры по этому вопросу. При этом, участники группы считают, что лучшим возможным вариантом станет отправка изображений. Кроме того, по словам Вордена, на повестке дня стоят и другие вопросы: "Если посылать одно или несколько изображений, то каким образом его лучше всего закодировать с тем, чтобы оно поддавалось расшифровке?".

Команда экспертов проекта будет работать над этими вопросами, в том числе над тем, каким образом передавать изображения, предназначенные для инопланетян, - с помощью радио или же с помощью лазера, как обеспечить высокое качество передачи, чтобы оно не было искажено помехами, какую длину волны использовать, следует ли направлять послание в широком спектре частот, сколько раз его повторять, как часто, и еще множество других технических деталей.

Ранее Эдвард Сноуден заявил о том, что земляне не могут расшифровать код посланий инопланетян. В эфире одного из американских телеканалов он заявил о том, что Вселенная настолько заинтересована в охране коммуникации, что инопланетный сигнал может быть просто слишком хорошо зашифрован. Поэтому земляне не могут отличить его от окружающего шума.