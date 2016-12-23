Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола показала почти 100% эффективность

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Новую вакцину получили почти шесть тысяч жителей Гвинеи и никто из них не заразился.

Вакцина от лихорадки Эбола показала свою эффективность

Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола , испытания которой проходили в Гвинее, показала почти 100% эффективность, сообщает Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на итоговые данные исследования, опубликованные в журнале Lancet.

Новую вакцину rVSV-ZEBOV получили почти шесть тысяч жителей Гвинеи и никто из них не заразился опасным вирусом. Вместе с тем, в контрольной группе наблюдаемых, которые не прошли вакцинацию, было зафиксировано 23 случая заражения лихорадкой.

Эпидемия лихорадки Эбола началась в Западной Африке в феврале 2014 года. С тех пор от опасной болезни умерли более 11,3 тысячи человек и около 28,5 тысяч заразились.

В Либерии число жертв составляет 4 тысячи 806 человек, инфицированных - 10 тысяч 666.

В Сьерра-Леоне скончавшихся меньше - 3 тысячи 906, но заразившихся вирусом больше, чем в какой-либо другой стране - 12 тысяч 593 человека.

В Гвинее инфицированных и умерших существенно меньше, чем в этих двух государствах, - 3 тысячи 626 и 2 тысячи 405 соответственно.

Случаи заболевания зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Тем не менее, в большинстве этих стран число инфицированных не превышает 10 человек. Исключение составляет Нигерия, где заразились 20 человек и восемь погибли.

Ранее сообщалось, что вирус Эбола вынудил ВОЗ создать резервный фонд на $ 100 млн.