Экипаж МКС поучаствовал в Mannequin Challenge

Астронавты застыли в воздухе на несколько минут.
Астронавты замерли в воздухе, имитируя эффект застывшей реальности.
"В воскресенье у нас, как правило, выходной, поэтому мы решили немного повеселиться в микрогравитации. Мы собрали весь экипаж МКС и подняли Mannequin Challenge на новую высоту. Результат выглядит как жуткая научная фантастика", написал Пескет в комментарии к видео.
В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.ZN.UA