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Экипаж 49 экспедиции к МКС успешно вернулся на Землю

30 октября в 10:46

Члены 49 экипажа пробыли на орбите 115 дней.

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Корабль с членами экипажа к МКС успешно приземлился в Казахстане
NASA
Экипаж 49 экспедиции к Международной космической станции (МКС) успешно завершил свою миссию и вернулся на Землю, сообщает NASA.

Астронавт NASA Кейт Рубинс, астронавт Японского аэрокосмического агентства Такуя Ониши и космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин пробыли на МКС 115 дней, в ходе которых провели сотни различных экспериментов. 

Последний в этом году запуск миссии к МКС запланирован на 17 ноября.

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В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги МКС NASA астронавт станция космос
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