Джефф Безос продал пакет акций Amazon на миллиард долларов

На данный момент Безосу принадлежит 17% акций компании.
Со 2 по 4 мая Безос продал миллион акций Amazon стоимостью от 935 до 950 долларов за каждую. Он до сих пор владеет 79,9 миллионами (17%) акций компании. В 2015 году доля Безоса составляла 83 миллиона акций.
Ранее Безос заявил о намерении диверсифицировать свои активы. Агентство предполагает, что продажа части акций Amazon — часть реализации этого плана.
Ранее Федеральное агентство гражданской авиации США предоставило разрешение компании Amazon использовать беспилотные устройства для доставки товаров клиентам.ZN.UA