Джефф Безос продал пакет акций Amazon на миллиард долларов

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На данный момент Безосу принадлежит 17% акций компании.

Джефф Безос продал миллион акций Amazon

Основатель компании Amazon Джефф Безос продал акции компании на миллиард долларов спустя месяц после того, как заявил, что планирует потратить примерно такую сумму на развитие космической программы, сообщает Bloomberg

Со 2 по 4 мая Безос продал миллион акций Amazon стоимостью от 935 до 950 долларов за каждую. Он до сих пор владеет 79,9 миллионами (17%) акций компании. В 2015 году доля Безоса составляла 83 миллиона акций.

Ранее Безос заявил о намерении диверсифицировать свои активы. Агентство предполагает, что продажа части акций Amazon — часть реализации этого плана.

Ранее Федеральное агентство гражданской авиации США предоставило разрешение компании Amazon использовать беспилотные устройства для доставки товаров клиентам.