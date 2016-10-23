Двойная звезда может вскоре вспыхнуть редкой красной сверхновой

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Если это событие случится, в 2022 году на небе может появиться звезда, сопоставимая по яркости с Полярной.

Тусклая двойная звезда может вскоре превратиться в одну из самых ярких сверхновых в Млечном Пути New Scientist

Ученые заявили о том, что тусклая двойная звезда KIC 9832227 ведет себя таким образом, как будто вскоре может вспыхнуть редкой "красной сверхновой звездой". Если это событие случится, в 2022 году на небе можно будет увидеть новую звезду, сопоставимую по яркости с Полярной, сообщает New Scientist

Каждый год в Млечном Пути вспыхивают десятки сверхновых. Такие сверхновые образуются из белых карликов и светятся голубым светом. Вместе с тем, в последнее время астрономы начали фиксировать другой вид сверхновых – они светятся красным и на пике яркости могут посоперничать с самыми яркими звездами галактики.

Наблюдения за одной из подобных звезд в 2008 году позволили астрономам определить, как такие светила формируются. Оказывается, что красные сверхновые являются следствием слияния двух звезд, которые до этого вращались вокруг друг друга.

Подобные системы встречаются в нашей галактике достаточно часто. На данный момент исследователи знают примерно о 40 тысячах звезд, связанных так называемым двоичным контактом. Теперь наблюдения за одной из них, KIC 9832227, показали, что вскоре она может вспыхнуть красной сверхновой.

Система располагается на расстоянии 1700 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Период вращения звезд составляет 11 часов. Исследователи обнаружили, что орбитальный период все время уменьшается, что означает возможный скорый взрыв. Такие же процессы наблюдались в 2008 году перед взрывом красной сверхновой.

Вместе с тем, уменьшение периода вращения может быть связано и другими факторами, например, наличием в системе третьей звезды.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.