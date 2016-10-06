Долгопяты являются дальними родственниками человека – ученые

Долгое время долгопяты были загадкой для исследователей.

Генетики назвали долгопятов дальними родственниками человека wikipedia

Генетики впервые расшифровали геном долгопятов и пришли к выводу, что эти загадочные приматы являются дальними родственниками человека. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Долгопяты являются загадкой для ученых, поскольку никто не знает, как они возникли, кто является их ближайшими родственниками и когда они отделились от общего древа эволюции приматов. В частности, они обладают рядом признаков, который роднит их с более примитивными мокроносыми приматами, такими как лемуры или лори, но при этом у них есть ряд черт, которые сближают их с "сухоносыми" обезьянами и людьми.

Ученые расшифровали геном долгопятов и сравнили его с тем, как устроены ДНК у людей, обезьян и глаго. Исследователи обратили внимание на то, как много повторяющихся сегментов ДНК, так называемых Alu-повторов, содержит их геном. Данный элемент, своеобразный саморазмножающийся генетический "паразит", присутствует в геномах всех наших родичей и лемуров – он появился у предка всех приматов, и число Alu-повторов, как сегодня считают генетики, росло по мере эволюции нашего отряда.

Сравнение числа этих Alu-повторов показало, что на самом деле долгопяты входят в число сухоносых приматов, а не мокроносых животных, как считали многие зоологи. Таким образом, долгопяты оказались более близкими родичами человека, чем мы считали раньше.

Ученые также установили, что популяция долгопятов стремительно сокращается, что, по мнению ученых, связано с вырубкой лесов.

Ранее генетикам удалось восстановить ДНК вымерших двухтонных и трехметровых гигантских глиптодонтов и установили, что животные были предками современных броненосцев Южной Америки.