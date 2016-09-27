Disney рассматривает возможность покупки Twitter - WSJ

Рыночная стоимость Twitter на данный момент составляет около 20 миллиардов долларов.
Как отмечает издание, переговоры находятся на ранней стадии, поэтому утверждать, что сделка все-таки состоится нельзя. Рыночная стоимость социальной сети на данный момент составляет около 20 миллиардов долларов.
Переговоры о продаже Twitter начались на фоне медленно растущей аудитории социальной сети, невысокой выручке, текучести кадров среди высшего руководства компании и отсутствия плана конкурирования с другими социальными сетями, например, Facebook.
Интерес Disney к покупке Twitter появился на почве развития технологий прямых трансляций спортивных событий, которым занимается Twitter.
На фоне слухов о возможной покупке акции Twitter подорожали более, чем на 20%.
Информация о переговорах о продаже Twitter появилась в пятницу. Тогда возможными претендентами на покупку социальной сети назывались Google и Salesforce. Кроме того, по данным издания TechCrunch, заинтересованность в покупке Twitter выразила также компания Verizon, несмотря на недавнюю покупку Yahoo!ZN.UA