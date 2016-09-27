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Disney рассматривает возможность покупки Twitter - WSJ

27 сентября в 11:03

Рыночная стоимость Twitter на данный момент составляет около 20 миллиардов долларов.

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Disney заинтересовалась покупкой Twitter
Pixabay
Студия Walt Disney стала еще одним из претендентов на покупку социальной сети Twitter, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, переговоры находятся на ранней стадии, поэтому утверждать, что сделка все-таки состоится нельзя. Рыночная стоимость социальной сети на данный момент составляет около 20 миллиардов долларов.

Переговоры о продаже Twitter начались на фоне медленно растущей аудитории социальной сети, невысокой выручке, текучести кадров среди высшего руководства компании и отсутствия плана конкурирования с другими социальными сетями, например, Facebook.

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Интерес Disney к покупке Twitter появился на почве развития технологий прямых трансляций спортивных событий, которым занимается Twitter.

На фоне слухов о возможной покупке акции Twitter подорожали более, чем на 20%.

Информация о переговорах о продаже Twitter появилась в пятницу. Тогда возможными претендентами на покупку социальной сети назывались Google и Salesforce. Кроме того, по данным издания TechCrunch, заинтересованность в покупке Twitter выразила также компания Verizon, несмотря на недавнюю покупку Yahoo!

По материалам: ZN.UA
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Тэги Twitter покупка переговоры Disney
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