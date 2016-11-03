Деятельность древних людей стала причиной вымирания крупных животных Австралии – ученые

Австралийский континент был колонизирован около 50 тысяч лет назад.

Дипротодоны вымерли из-за деятельности древних людей

Ученые заявили о том, что древние люди появились на территории Австралии на 10 тысяч лет раньше, чем считалось до этого, и стали причиной исчезновения некоторых видов крупных животных. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature.

Австралийский континент был колонизирован около 50 тысяч лет назад людьми, прибывшими на лодках из Юго-Восточной Азии через Папуа — Новую Гвинею. Считалось, что ранние аборигены предпочитали жить в прибрежных районах и избегали пустынные области в течение примерно 10 тысяч лет. Однако результаты раскопок древнего поселения, называемого Warratyi Rock Shelter и датированного плейстоценом, показали, что люди жили в этих регионах уже 49 тысяч лет назад.

В ходе исследования ученым удалось узнать некоторые подробности о деятельности аборигенов. По словам ученых, некоторые из них создавали технологические приспособления, которые были более характерны для более поздних культур. Об этом свидетельствуют обнаруженные костяные инструменты, орудия с рукоятками, а также артефакты со следами применения красной охры и других пигментов.



Ученые полагают, что охотничья деятельность аборигенов, освоивших засушливые области Австралии, привела к вымиранию таких представителей крупной фауны Австралии, как дипротодон и гигантские нелетающие птицы Genyornis newtoni. На это указывают найденные рядом с орудиями труда кости животных.

Ранее археологи обнаружили неизвестный ранее вид древних людей. Найденный вид получил название Homo naledi - от слова "звезда" на местном языке сесото. Мозг Homo naledi был размером с большой апельсин, они имели стройное тело, плечи, похожие на плечи современных обезьян, и ноги, которые напоминают по строению ногу современного человека. Рост Homo naledi составлял примерно 150 сантиметров, а вес – примерно 45 килограмм.