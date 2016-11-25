Четыре жителя Австралии погибли из-за приступов грозовой астмы

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Приступы болезни наблюдались даже у людей, которые ранее не страдали астмой.

Грозовая астма стала причиной гибели четырех человек pixabay.com

Редкая болезнь – грозовая астма стала причиной гибели четырех человек в Мельбурне, еще несколько сотен были госпитализированы, сообщает CBSNews.

После грозы, которая обрушилась на Мельбурн, служба скорой помощи отреагировала на 1870 вызовов, что в шесть раз превышает суточную норму. При этом астматические приступы были замечены также у пациентов, которые ранее не страдали астмой.

Грозовая астма — достаточно редко фиксируемое явление, возникающее, как правило, во время грозы. Пыльца, находящаяся в воздухе, набирает в себя слишком много влаги, после чего разрушается на более мелкие частицы, которые разносятся ветром по большой площади. Такие мелкие частицы пыльцы не оседают в носу и беспрепятственно попадают в легкие, вызывая астматические приступы.

На данный момент известно о десяти вспышках грозовой астмы. В 2013 году гроза стала причиной астматических приступов у двух тысяч человек в Иране.

Ранее сообщалось о том, что ученые зафиксировали первые случаи заражения болезнью Альцгеймера.