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Чешская полиция задержала россиянина по подозрению в хакерских атаках на США

19 октября в 02:55

Хакер при задержании не сопротивлялся и от неожиданности потерял сознание. 

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В Чехии поймали российского хакера
scyther5 / Depositphotos
В Праге чешская полиция по "красному ордеру" Интерпола задержала гражданина России, которого ФБР подозревает в хакерских атаках на сайты США. Россиянин жил в гостинице в центре Праги, передвигался на дорогой машине, сообщает РБК.

Задержание стало для хакера полной неожиданностью, при виде сотрудников полиции он даже потерял сознание.

В МВД Чехии указывают, что появление сотрудников криминальной полиции в отеле стало для подозреваемого такой неожиданностью, что он не оказал никакого сопротивления, однако потерял сознание. В результате ему пришлось оказывать медицинскую помощь, а затем и госпитализировать.

Сейчас власти Чехии решают вопрос об экстрадиции подозреваемого в США.

В России задержание не комментируют. Имя россиянина не разглашается, равно как и название сайтов, во взломе которых его подозревают. 

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Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США.Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.

По материалам: РБК
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Тэги США Россия хакер полиция задержание Чехия
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