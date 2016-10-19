Чешская полиция задержала россиянина по подозрению в хакерских атаках на США

Хакер при задержании не сопротивлялся и от неожиданности потерял сознание.
Задержание стало для хакера полной неожиданностью, при виде сотрудников полиции он даже потерял сознание.
В МВД Чехии указывают, что появление сотрудников криминальной полиции в отеле стало для подозреваемого такой неожиданностью, что он не оказал никакого сопротивления, однако потерял сознание. В результате ему пришлось оказывать медицинскую помощь, а затем и госпитализировать.
Сейчас власти Чехии решают вопрос об экстрадиции подозреваемого в США.
В России задержание не комментируют. Имя россиянина не разглашается, равно как и название сайтов, во взломе которых его подозревают.
Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.
Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США.Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.
В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.РБК