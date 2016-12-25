Через миллион лет Земля может быть уничтожена роем комет - ученые

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Бомбардировка будет вызвана приближением к Солнцу звезды Глизе 710.

Звезда Глизе 710 приблизится к Солнцу на расстояние 13 тысяч астрономических единиц

Ученые заявили о том, что звезды Глизе 710 через миллион лет пройдет в опасной близости к Солнечной системе, что вызовет бомбардировку Земли кометами из облака Оорта. О выводах ученых сообщает Gizmodo

На данный момент звезда находится на расстоянии 64 световых лет от Солнца, но теперь астрономы установили, что через 1,35 миллиона лет она приблизится на расстояние 13 тысяч астрономических единиц (астрономическая единица равняется расстоянию от Земли до Солнца) или 77 световых дней. Это приведет к тому, что Глизе 710 пройдет сквозь облако Оорта – области вокруг Солнца, которая является источником комет.

По мнению ученых, гравитационное влияние звезды изменит траекторию движения объектов в облаке Оорта и направит их в сторону Земли. Каждый год к Солнцу будет прилетать около 10 комет и подобное положение дел сохранится на протяжении трех-четырех миллионов лет.

Ранее сообщалось о том, что ученые разработали "план побега" информации из черной дыры, который бы не нарушал всех законов классической и квантовой физики, и рассказали о том, как подобный эксперимент можно было бы провести на практике. Для него потребуется астронавт, который будет находиться у "горизонта событий", электрон, который он будет держать в руках, и информация о направлении движения (спине) черной дыры. Измерив спин черной дыры и то, какими свойствами обладают частицы света, порождаемые излучением Хокинга, астронавт "отпускает" электрон за горизонт событий.