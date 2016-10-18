Человечество не может найти инопланетян из-за их самоуничтожения – ученый

Ни одна цивилизация не может достичь эры межзвездных перелетов из-за тяги к саморазрушению.

Инопланетные цивилизации могли уничтожить сами себя NASA

Физик из Манчестера Брайан Кокс заявил о том, что человечество до сих пор не нашло инопланетян из-за того, что они вымерли. По мнению исследователя, всем цивилизациям присуща тяга к самоуничтожению, поэтому никто из них просто не может достичь эры межзвездных перелетов.

Первым парадокс того, что человечество не может найти инопланетян, отметил Энрико Ферми. Он заявил о том, что выдвигается множество аргументов в пользу того, что во Вселенной должно существовать множество инопланетян, но, в то же время, отсутствуют какие-либо наблюдения, которые это прямо подтверждают. Следовательно, либо наблюдения неточны, либо представления человечества о природе ошибочны.

Кокс попытался решить парадокс Ферми и выдвинул теорию о том, что как только цивилизация получает технические возможности для самоуничтожения (к примеру, оружие массового поражения), а единственным условием ее выживания становится политическое согласие, дни этой цивилизации сочтены. Такая цивилизация не может дожить до того дня, когда ее технологии позволят ей совершать межзвездные перелеты.

По мнению Кокса, человечество идет по этому же пути развития и приближается к точке самоуничтожения.

Ранее Эдвард Сноуден заявил о том, что земляне не могут расшифровать код посланий инопланетян. В эфире одного из американских телеканалов он заявил о том, что Вселенная настолько заинтересована в охране коммуникации, что инопланетный сигнал может быть просто слишком хорошо зашифрован. Поэтому земляне не могут отличить его от окружающего шума.