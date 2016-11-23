Cassini займется изучением колец Сатурна перед завершением миссии

В ходе исследования аппарат совершит 20 витков над и под полюсами планеты.

Cassini изучит кольца Сатурна NASA

Аппарат Cassini, который занимается изучением системы Сатурна , готовится к исследованию колец планеты, которым завершится его миссия. Сообщение об этом было опубликовано на сайте NASA

В ходе исследования аппарат будет приближаться к кольцам на минимальное расстояние и "нырять" в них. "В период с 30 ноября по 22 апреля Cassini будет совершать витки над и под полюсами Сатурна, "ныряя" каждые семь дней (в общей сложности 20 раз) в наиболее неисследованный район внешнего края основных колец", — говорится в сообщении агентства.

Предполагается, что в ходе нового исследования Cassini подойдет к кольцам Сатурна ближе, чем за весь период своего пребывания на орбите планеты.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.