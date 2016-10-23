Cassini "увидела" смену времен года на гексагоне Сатурна

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Гексагон планеты сменил цвет с синеватого на золотистый.

Cassini сделала новые снимки гексагона Сатурна NASA

Ученые с помощью снимков, которые были сделаны станцией Cassini, смогли увидеть, как гексагон Сатурна меняет свой цвет. Как сообщается на сайте NASA , вероятно, цвет гексагона свидетельствует о смене времен года на планете.

Переход цвета из голубоватого в золотистый может быть следствием появления фотохимических туманов в атмосфере Сатурна, которые свидетельствуют о приходе лета в северное полушарие планеты. По мнению исследователей, гексагон, который является шестиугольным вихрем, может быть естественным барьером, предотвращающим распространение туманов в другие части планеты.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.