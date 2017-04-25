Cassini передала на Землю снимок "темного каньона" на спутнике Сатурна

Ширина каньона составляет 100 километров.

Опубликован снимок каньона на спутнике Сатурна NASA

Станция Cassini сделала снимок необычного каньона на спутнике Сатурна Тефии. Как сообщается на сайте NASA , каньон Итака простирается на две тысячи километров, то есть занимает три четверти окружности Тефии.

Глубина каньона колеблется от трех до пяти километров, а его ширина составляет примерно 100 километров. Местами каньон приподнимается на высоту 0,5 километра.

Cassini сделала снимок 30 января 2017 года, когда станция находилась на расстоянии 356 тысяч километров от Тефии.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.