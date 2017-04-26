Cassini готовится к первому пролету между кольцами Сатурна

Пролеты между кольцами станут последней миссией зонда в системе планеты.

Сегодня Cassini совершит первый из 22 пролетов между кольцами Сатурна NASA

Зонд Cassini готовится к первому из 22 пролетов между кольцами Сатурна, которые станут его финальной миссией в системе планеты, сообщает ВВС.

Впервые зонд "поднырнет" под кольца Сатурна в 12.00 по Киеву, он будет двигаться со скоростью 110 километров в час. Ввиду опасности столкновения с частицами из камня или льда зонд будет использовать свою большую антенну как щит. При такой скорости столкновение даже с крохотными частицами может оказаться совершенно губительным для космического аппарата.

По прогнозам аналитиков, шансы на подобные столкновения невелики, но специалисты, которые управляют полетом, хотят избежать любых возможных опасностей. Поскольку во время пролета антенна Cassini будет направлена в сторону от Земли, связь с аппаратом временно будет потеряна. Центр управления полетом рассчитывает, что контакт с зондом будет восстановлен спустя 20 часов.

Если операция завершится успешно, Cassini совершит еще 21 пролет между кольцами Сатурна в ближайшие пять месяцев, после чего войдет в плотные слои атмосферы планеты и сгорит в них. Стоит отметить, что на борту аппарата к тому времени практически закончатся запасы горючего, поэтому он не сможет продолжить свою работу.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.